Près de Bolbec. L'étang du Beau Soleil, nouveau lieu de détente pour les pêcheurs

C'est une activité appréciée dans la région : la pêche. Près de Bolbec, l'étang de pêche du Beau Soleil (Nointot) a ouvert ses portes depuis mai. Cet étang naturel de 4 000m² est alimenté par deux sources, sur un terrain de 4 hectares. A la tête de cet espace bucolique, Manon Leblond et son papa Romaric. "C'est un site agréable que nous avons voulu le plus familial possible, à notre image", confie Manon.

L'étang peut accueillir jusqu'à une cinquantaine de pêcheurs. Carpes, gardons et perches sont naturellement présents dans le point d'eau mais c'est la truite qui attire les pêcheurs. "Nous avons en permanence 240kg de truites, explique Romaric. Nous nous fournissons à la pisciculture de Bernay. On fait régulièrement des lâchers de grosses truites, de 1,5kg, voire jusqu'à 3,5kg. Parfois, notamment le week-end, on lâche aussi du saumon de fontaine."

L'étang du Beau Soleil à Nointot Impossible de lire le son.

Des animaux de la ferme

Un peu plus qu'un étang de pêche, Manon et son papa veulent créer un véritable lieu de détente. Les pêcheurs et leurs accompagnants peuvent déjà profiter d'espaces pour pique-niquer et profiter de la présence de chèvres et de vaches. A terme, la famille a pour projet de créer une véritable promenade, avec chevaux, sur l'ensemble de leur site. Un espace barbecue est également à l'étude.

Manon pense aux "personnes qui accompagnent les pêcheurs. Si elles trouvent le temps un peu long, elles pourront se promener sur un petit chemin pour passer devant les chèvres, les chevaux et les vaches. Permettre de passer un petit temps ailleurs qu'à la pêche."

Pratique. Etang du Beau Soleil, 1 504 route du Beau Soleil à Nointot - Ouvert du mercredi au vendredi (week-ends et jours fériés sur réservation) (privatisation possible lundi et mardi) - 32 euros la journée, 20 euros la demi-journée (jusqu'à 12 ans : 25 euros la journée, 15 euros la demi-journée).