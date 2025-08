[Insolite] Coutances. Le lancer de haches, une pratique à tester au H'Break Family

Dans la zone de la Mare à Coutances, le H'Break Family n'est pas un bar comme les autres. Ici, en plus de pouvoir se désaltérer avec une boisson fraîche ou une bière locale, les clients peuvent s'adonner à diverses activités, comme la plus emblématique, le lancer de haches.

J'ai testé le lancer de hache Impossible de lire le son.

Cinq stands de tir avec des noms comme le H'perge ou le H'tuce sont accessibles. Il est possible d'y lancer une petite ou une grosse hache, des couteaux et même des shurikens.

Sur place, on peut également profiter de jeux de société, de fléchettes, d'un baby-foot et depuis très récemment d'une rage room, qui invite les visiteurs à se défouler en cassant vaisselle et mobilier, armés d'une batte de baseball.