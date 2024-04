Saint-Lô. Le bar péniche prépare sa mise à l'eau

Le sprint final a commencé pour les deux porteurs du projet d'un bar péniche à Saint-Lô, sur la Vire, Le Saint L'eau. Les derniers travaux de décoration et d'aménagement sont en cours. Mardi 23 avril, le bateau va être mis à l'eau au niveau du quai à tangue, entre la passerelle de la gare et le pont Vingaux. Avant, des travaux ont commencé pour fixer la péniche au quai.

Des semelles de 17 tonnes

Pour que la péniche reste tout le temps au même niveau et puisse ainsi accueillir du public, deux semelles en béton de 17 tonnes chacune vont être installées. Au bout, "des grands bras métalliques articulés vont accrocher le bateau et lui permettre de subir les crues et les décrues sans se déplacer par rapport au quai", explique Yannick Hervé, l'un des porteurs du projet. Il n'y a qu'en cas de grande crue que la péniche ne sera plus accessible au public.

Ecoutez une visite guidée en avant première de la péniche Impossible de lire le son.

Le bateau date des années 60 et le but des investisseurs est qu'il s'intègre le mieux possible à son environnement. Des éléments de sa vie passée, de transport de passagers, ont été conservés, notamment des banquettes. "On espère que ça va faire de nouvelles cartes postales et que ça va plaire aux Saint-Lois et aux touristes", conclut Yannick Hervé.