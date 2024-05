[Photos] Saint-Lô. Beaucoup de monde à l'ouverture du bar péniche

Le bar péniche Le Saint L'Eau, mis à l'eau sur la Vire à Saint-Lô en avril dernier, a ouvert ses portes jeudi 9 mai. Les premières minutes ont été couronnées de succès. En moins d'une demi-heure, le bar affichait complet. "A un moment il y avait une file d'attente de presque 40 minutes sur le quai", rapporte Yannick Hervé, alias Monsieur Ya, le musicien à l'origine de ce projet.

"On affichait complet 22 minutes après l'ouverture", rapporte Monsieur Ya.

Une centaine de personnes à bord

Le bateau peut accueillir une centaine de personnes. A la carte, se trouvent bien sûr les plateaux d'huîtres et de bulots, mais aussi vins, bières, jus de fruits, et planches apéritives. "Les produits sont tous d'origine artisanale et proviennent de moins de 50km autour de Saint-Lô, on privilégie au maximum le commerce local", ajoute Yannick Hervé.

Le bateau peut accueillir une centaine de personnes à bord.

Le bar péniche avait été mis à l'eau le 23 avril dernier.

L'équipage compte aussi organiser une scène musicale où se produiront régulièrement "des artistes d'ici et d'ailleurs. On a déjà quelques grands noms de musiciens qui font des tournées nationales", révèle Monsieur Ya.