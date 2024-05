Saint-Lô. Bar péniche sur la Vire : on connaît la date d'ouverture !

Ouverture imminente ! Les responsables du bar péniche mis à l'eau mardi 23 avril sur la Vire, à Saint-Lô, ont dévoilé lundi 6 mai la date d'ouverture du Saint L'eau. Les premiers clients sont attendus jeudi 9 mai, dès 17h.

Soleil et douceur au menu de cette première soirée

Bonne nouvelle, le soleil, quelques légers nuages et la douceur sont attendus pour cette première soirée. Le bateau, arrivé de Belgique en septembre dernier, est long de 25 mètres et large de cinq mètres, et pèse environ 57 tonnes.

