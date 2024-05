Normandie. Quelle météo attendue pour le pont de l'Ascension ?

Cette fois-ci c'est la bonne, les beaux jours doivent définitivement s'installer en Normandie et en France. Après un début du printemps assez poussif et frais, le soleil s'invite au meilleur des moments, à l'occasion du grand pont de l'Ascension, qui s'étire du mercredi 8 mai au dimanche 12 pour les plus chanceux. Quelles sont les prévisions météo ? Nous faisons le point ensemble.

Mercredi 8

Grand soleil pour tout le monde, voilà le programme. Les températures vont de 14 degrés à Dieppe, jusqu'à 21 dans le Cotentin. Quelques nuages persistent tout de même dans l'Orne, mais il devrait faire beau du matin jusqu'au soir partout en Normandie. Si vous faites le choix d'aller sur la côte, attention aux grandes marées, avec les plus forts coefficients attendus ce mercredi.

Le début d'une longue série de belles journées en Normandie mercredi 8 mai. - Capture d'écran Météo France

Jeudi 9

Ce jeudi les températures s'annoncent toujours assez élevées, un peu en hausse même par rapport à la veille, mais avec un ciel un peu plus voilé. Vous pourrez profiter de votre deuxième jour férié d'affilée en extérieur, pas de pluie au programme ! La vigilance est toujours de mise sur l'estran, partie du littoral parfois recouverte par la mer, avec ces grandes marées.

Vendredi 10

Ça pourrait se gâter un peu vendredi 10 mai. D'après les prévisions de ce début de semaine, le soleil pourrait rester bien caché par de nombreux nuages et ne pas montrer ses rayons. Conséquence, il fera assez lourd, de 18 degrés à Cherbourg jusqu'à 23 à Rouen, en passant par 20 à Caen et 21 à Alençon.

Pour ceux qui ne font pas le pont, voir autant de nuages permettra de moins déprimer au moment de retourner travailler le vendredi 10 mai. - Capture d'écran Météo France

Samedi 11

Le soleil fait son grand retour le samedi, pour ce qui devrait être la meilleure journée de la semaine, et peut-être de l'année pour le moment. Un ciel plutôt dégagé pour tout le monde dès le matin. Entre 12 et 15 degrés au réveil puis 21 à Caen, 22 à Granville, Alençon et Evreux, 23 au Havre, et jusqu'à 24 degrés à Saint-Lô.

Ce samedi 11 mai sera possiblement la plus belle journée en Normandie. - Capture d'écran Météo France

Dimanche 12

On reste dans la continuité du samedi, avec des températures qui grimpent encore. Le mercure pourrait atteindre les 25 degrés à Rouen, une vraie température estivale. En fin de journée des nuages menaçants arrivent par le département de la Manche. De quoi apporter possiblement quelques gouttes de pluie, et sonner la fin d'une belle semaine dans le ciel.

La météo de dimanche 12 mai, ensoleillée durant l'après-midi, avant l'arrivée de possibles nuages et de la pluie en soirée. - Capture d'écran Météo France

A partir du début de la semaine prochaine, une grosse dépression est en vue. Du lundi 13 au soir au mardi 14 matin, une grosse quantité de pluie pourrait tomber, notamment dans l'ex Basse-Normandie. Mais d'ici-là, les prévisions ont le temps de s'affiner.