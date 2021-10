saint-lô. Météo : premier week-end de printemps en Normandie

Ce samedi 25 mars 2017, le soleil s'impose partout dès le début de matinée pour la journée.

Seul bémol, le vent de nord-est soufflera à près de 60 à 70 km/h sur les bords de Manche freinant la hausse des températures.

Il fera au meilleur de la journée 11° à Cherbourg (Manche), 12° à Saint-Lô (Manche), Caen (Calvados) 13° à Rouen (Seine-Maritime), 14° à Alençon (Orne) et Évreux (Eure).

Un soleil moins éclatant dimanche

Dimanche 26 mars 2017, Météo France prévoit l'arrivée de nuages plus présents le matin que l'après-midi mais ils viendront ternir l'éclat du soleil sur l'ensemble de la région.

Le vent moins présent, le mercure remontera légèrement pour atteindre au meilleur de la journée, 12° à Cherbourg (Manche), 15° à Saint-Lô (Manche) et Caen (Calvados) 17° à Argentan et Alençon (Orne) Évreux (Eure) et Rouen (Seine-Maritime).

Du soleil pour commencer la semaine

Le soleil sera généreux sur l'ensemble de la Normandie, lundi 27 mars 2017 avec des températures maximales comprises entre 12 et 15°.