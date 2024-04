Saint-Lô. La péniche pour le futur bar à huîtres bientôt sur la Vire : la date dévoilée

L'installation s'annonce spectaculaire ! La péniche longue de 35 mètres et de plus de 90 tonnes qui servira pour le futur bar à huîtres "Le Saint L'eau" va rejoindre la Vire le mardi 23 avril. Depuis septembre 2023, le bateau était positionné devant l'ancien squash à Saint-Lô, pour la réalisation de travaux.

Une grue de 400 tonnes mobilisée

C'est en convoi exceptionnel que la péniche va arriver le lundi 22 avril, dans la soirée, : "Une grue de 400 tonnes sera aussi mobilisée pour assurer le transfert" et mettre la péniche dans l'eau, annonce Ludovic Turpin, copropriétaire avec Yannick Hervé. Le bateau sera installé au niveau du quai à Tangue, juste en face de l'hôtel Mercure.

Cette péniche arrive d'Anvers, en Belgique, et Yannick Hervé l'avait ramenée notamment par les eaux jusqu'à Rouen. Aucune date d'ouverture n'a été communiquée pour l'instant. Ce bar proposera la dégustation d'huîtres et de vin, et bien d'autres produits, tout en musique.