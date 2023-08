Restauration. Un bar péniche en route vers Saint-Lô

Un nouveau bar, à huîtres, va ouvrir à Saint-Lô, en septembre 2024. Il sera sur l'eau, dans une péniche, et s'appellera Le Saint L'Eau. Ce nom a été choisi par ses deux promoteurs, les Saint-Lois Ludovic Turpin et Yannick Hervé. Le projet est déjà bien avancé. Ils ont acheté leur bateau en Belgique, à Anvers et sont actuellement sur les canaux pour la ramener vers la Normandie.

En péniche sur les canaux... toute une aventure Impossible de lire le son.

La péniche va être sortie de l'eau à Rouen puis finir de trajet en convoi exceptionnel jusqu'à Saint-Lô. Elle sera déposée à côté du bowling Le Before le long de la Vire, le temps d'effectuer les travaux d'aménagement avant d'ouvrir au public. Yannick Hervé a d'ailleurs déjà commencé à travailler sur l'aménagement du bateau pendant la navigation.