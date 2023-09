[Vidéo] Saint-Lô. Bar à huîtres sur une péniche : le bateau est arrivé

Dix jours de navigation, 47 écluses franchies, 690 km de navigation fluviale, 1 200 litres de fioul… La péniche qui sera transformée en bar à huîtres à Saint-Lô a traversé fin août-début septembre la Belgique puis le nord de la France avant d'être sortie de l'eau à Rouen, mardi 12 septembre. L'arrivée dans la ville-préfecture de la Manche a eu lieu deux jours plus tard, vers 21 heures.

Une péniche longue de 25 mètres

Le bateau a été déposé sur un parking à proximité de l'ancien terrain de squash rue Yvonne-Godard près de la piscine. Cette péniche est longue de 25 mètres et de cinq mètres de large, pour un poids annoncé sur le papier de 45 tonnes. Pour l'anecdote, elle s'élevait finalement à 57 tonnes, ce qui a changé les plans pour la faire venir jusqu'à Saint-Lô, générant un peu de stress pour les porteurs saint-lois du projet Yannick Hervé et Ludovic Turpin. En effet, la péniche n'a pas pu passer le pont à proximité de la Promenade des Ports, près du cinéma et du bowling. C'était à cet endroit que les travaux d'aménagement de la péniche devaient initialement avoir lieu.

Le chantier débute donc près de la piscine, avant une mise à l'eau espérée dans un mois et demi place du quai à Tangue à Saint-Lô, entre la passerelle et le pont où se trouve Tendance Ouest. Pour rappel, le bar à huîtres s'appellera Le Saint L'Eau.