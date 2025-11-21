En ce moment My Only Angel (feat Yungblud) AEROSMITH
Rouen. Un homme sur une trottinette refuse un contrôle de police, il avait sur lui de la drogue

Sécurité. Un homme de 29 ans a refusé un contrôle de police alors qu'il empruntait une voie de bus à Rouen, jeudi 20 novembre. Il a percuté une voiture de police. Sur lui, les forces de l'ordre ont retrouvé du cannabis et de l'ecstasy.

Publié le 21/11/2025 à 14h27 - Par Gilles Anthoine
En trottinette sur une voie de bus, l'homme refuse de s'arrêter pour un contrôle. Les policiers retrouveront sur lui du cannabis et des cachets d'ecstasy. - Charlie Creteur

L'homme avait des choses à cacher. Jeudi 20 novembre vers 14h, une patrouille de police constate que des agents de la police municipale sont en difficulté, quai de Somme à Rouen. Les agents municipaux tentaient de contrôler un homme sur une trottinette électrique non homologuée et roulant sur une voie de bus. La police nationale est intervenue mais le suspect refuse toujours d'obtempérer. L'homme finira par percuter une voiture de police qui était stationnée au milieu de la chaussée pour l'intercepter.

De la drogue retrouvée sur lui

L'homme de 29 ans n'a pas été blessé. Sur lui, les policiers vont retrouver un sachet de résine de cannabis et des cachets d'ecstasy. Il était aussi en défaut d'assurance concernant sa trottinette. Il a été placé en garde à vue pour refus d'obtempérer, détention de stupéfiants et violence aggravée sur policier (ayant tenté de les percuter).

