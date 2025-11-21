Rouen. Un homme sur une trottinette refuse un contrôle de police, il avait sur lui de la drogue

L'homme avait des choses à cacher. Jeudi 20 novembre vers 14h, une patrouille de police constate que des agents de la police municipale sont en difficulté, quai de Somme à Rouen. Les agents municipaux tentaient de contrôler un homme sur une trottinette électrique non homologuée et roulant sur une voie de bus. La police nationale est intervenue mais le suspect refuse toujours d'obtempérer. L'homme finira par percuter une voiture de police qui était stationnée au milieu de la chaussée pour l'intercepter.

De la drogue retrouvée sur lui

L'homme de 29 ans n'a pas été blessé. Sur lui, les policiers vont retrouver un sachet de résine de cannabis et des cachets d'ecstasy. Il était aussi en défaut d'assurance concernant sa trottinette. Il a été placé en garde à vue pour refus d'obtempérer, détention de stupéfiants et violence aggravée sur policier (ayant tenté de les percuter).