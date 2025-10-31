Près de Rouen. Il consomme un ballon de drogue au volant et s'engage dans une course-poursuite avec la police

Le jeune conducteur de 20 ans a été pris sur le fait par les policiers.

Les fonctionnaires étaient arrêtés à un feu rouge à Sotteville-lès-Rouen, dans la nuit du mercredi 30 au jeudi 31 octobre, vers 1h du matin, lorsqu'ils ont aperçu un automobiliste consommant de la drogue à l'aide d'un ballon, alors qu'il était au volant. En tentant de le contrôler, les policiers ont vu le jeune homme prendre la fuite, malgré les sirènes enclenchées.

Une course-poursuite à vive allure

S'en est suivie une course-poursuite à grande vitesse, au cours de laquelle le conducteur a pris de nombreux risques, selon une source policière. Il a finalement perdu le contrôle de son véhicule, qui a terminé sa course dans la grille du parc d'activités Bertel, à Sotteville-lès-Rouen.

Le fuyard a alors tenté de s'échapper à pied à travers le parc, avant d'être rapidement rattrapé et interpellé par les policiers. Placé en garde à vue, il a été découvert qu'il ne possédait pas de permis de conduire et que le véhicule n'était pas assuré.

Une bonbonne de protoxyde d'azote a également été retrouvée sur le siège passager.