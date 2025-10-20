Rouen. Un automobiliste percute un motard et prend la fuite : une enquête est en cours

Un motard a été grièvement blessé, vendredi 17 octobre vers 19h30. En bas de la route de Neufchâtel, à Rouen, la victime s'est fait percuter par une voiture qui a pris la fuite. Sa maman a lancé un appel sur les réseaux sociaux. "Une Golf grise serait impliquée, indique-t-elle. Une personne nous a dit que quelqu'un avait pris une photo du véhicule qui a causé l'accident."
La police a ouvert une enquête. Elle est en train d'analyser les témoignages et la vidéosurveillance pour tenter de retrouver le fuyard.
