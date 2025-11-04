Fécamp. Ivre, il chute de son deux-roues

Le quinquagénaire s'en sort plutôt bien. Lundi 3 novembre peu avant 21h, un homme de 52 ans, au guidon d'un deux-roues, a fait une chute route de Cany, à Fécamp. Les pompiers se sont rendus sur place mais par chance le pilote n'était pas blessé.

Placé en garde à vue

A la police, le quinquagénaire a expliqué avoir été ébloui par les phares des voitures arrivant en face. L'homme était fortement alcoolisé, 1,88 gramme d'alcool par litre de sang. Cet habitant de Senneville-sur-Fécamp a été placé en garde à vue.