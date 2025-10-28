Près de Caen. Une jeune femme blessée dans un accident de deux-roues

Un accident de la route s'est produit ce mardi 28 octobre, peu après 9h, sur la N814 à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, près de Caen. Une jeune femme de 23 ans, circulant seule sur un deux-roues, a perdu le contrôle de son véhicule sur la bretelle d'insertion du périphérique en direction de Bayeux.

• A lire aussi. Saint-Lô. Un jeune homme de 25 ans décède après avoir été percuté par une voiture

Transportée vers le CHU

La victime, blessée, a été prise en charge et transportée vers le CHU de Caen.