Près de Caen. Une jeune femme blessée dans un accident de deux-roues

Sécurité. Ce mardi 28 octobre, un accident impliquant un deux-roues est survenu à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe près de Caen. 

Publié le 28/10/2025 à 11h01 - Par Elvire Alix
Près de Caen. Une jeune femme blessée dans un accident de deux-roues
Un jeune femme de 23 ans a été blessée dans l'accident.  - Illustration

Un accident de la route s'est produit ce mardi 28 octobre, peu après 9h, sur la N814 à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, près de Caen. Une jeune femme de 23 ans, circulant seule sur un deux-roues, a perdu le contrôle de son véhicule sur la bretelle d'insertion du périphérique en direction de Bayeux.

Transportée vers le CHU

La victime, blessée, a été prise en charge et transportée vers le CHU de Caen.

Près de Caen. Une jeune femme blessée dans un accident de deux-roues
