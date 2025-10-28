Saint-Lô. Un jeune homme de 25 ans décède après avoir été percuté par une voiture

Lundi 27 octobre, un accident a fait un mort, vers 19h30, à Saint-Lô, rue Henri Dunant.

La victime est un homme de 25 ans

Une voiture a percuté un piéton, un homme âgé de 25 ans. Les tentatives de réanimation prodiguées par les secours sont restées vaines. L'homme est décédé. Le conducteur de la voiture, un homme de 30 ans, blessé, a été évacué vers l'hôpital voisin.