Environnement. A l'initiative de l'Etat, un Projet partenarial d'aménagement (PPA) de l'Estuaire de l'Orne va voir le jour. Les principaux acteurs étaient présents, ce vendredi 12 décembre, pour le signer et officialiser sa mise en route.

Publié le 12/12/2025 à 12h06 - Par Léo Besselievre
Estuaire de l'Orne. Un projet inédit en France va y voir le jour
Les acteurs ont signé ce projet ce vendredi 12 décembre, à la préfecture du Calvados. - Léo Besselievre

C'est inédit en France. Le Projet partenarial d'aménagement (PPA) de l'Estuaire de l'Orne est le premier sur le territoire national à concerner un estuaire tout entier. Les acteurs principaux comprenant notamment l'Etat, la Région, le Département, les collectivités ainsi que les communes concernées étaient réunis ce vendredi 12 décembre à la préfecture du Calvados, pour signer et officialiser la mise en place de ce projet.

Contenir les prévisions de montées des eaux en 2100

A la suite du rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), publié en mars 2023, montrant les scénarios d'une probable montée des eaux d'un mètre de hauteur d'ici l'horizon 2100, les acteurs locaux, régionaux nationaux se sont mobilisés pour mener un PPA de l'Estuaire de l'Orne et de ses proximités. Celui-ci vise à "contenir ces prévisions", selon Emmanuel Renard, vice-président de Caen la Mer en charge de l'aménagement. Même chose pour Stéphane Sinagoga, secrétaire général de la Préfecture du Calvados : "On veut anticiper dès à présent les impacts de ce changement climatique."

Ce projet se constitue en plusieurs phases, sur une période de 10 ans. Une première va voir le jour dès l'année prochaine, et va se focaliser sur un diagnostic intégrateur, pour comprendre la situation actuelle et savoir agir en conséquence, avant d'établir en 2027 un schéma de mise en œuvre, pour évaluer le théorique. Suivra ensuite le côté pratique, avec diverses expérimentations, par secteur, sur l'année 2028, avant de passer à une totale mise en œuvre d'ici 2030. Ce projet comporte 5 axes majeurs : fédération, connaissance, anticipation, agir et communication.

28 premiers signataires

Le projet comporte déjà 28 signataires. On compte notamment la participation de 24 communes, réparties sur trois communautés de communes. "On souhaite que ces signatures ne représentent pas qu'un symbole, explique Emmanuel Renard, on veut que ce soit une réelle volonté d'engagement." De plus, ce projet est à caractère évolutif, permettant à d'autres acteurs de l'intégrer en cours de route.

Tous les acteurs réunis pour commémorer cette signature et le lancement de ce PPA. - Léo Besselievre

Au total, six millions d'euros ont été investis par l'Etat, la banque des territoires, l'établissement public foncier de Normandie, l'agence de l'eau, le Département, la Région, mais aussi les collectivités. Trois ont déjà été investis pour repenser la pointe du siège à Ouistreham, avec des solutions fondées sur la nature, pour libérer le passage de l'eau et redonner des espaces d'accession à la mer. Des réaménagements d'espaces sont prévus, et des protections sont des installations envisagées pour remédier à la probable montée des eaux d'ici 70 ans, "pour continuer une activité de logement et économique", selon le vice-président de Caen la Mer.

Tous les acteurs réunis pour commémorer cette signature et le lancement de ce PPA. - Léo Besselievre

