Près de Caen. Un incendie se propage dans une maison, la famille relogée

Un incendie s'est déclaré hier dans les combles d'une maison à Hermanville-sur-Mer jeudi 11 décembre dans la matinée, provoquant une propagation rapide des flammes jusqu'à la toiture. Alertés, les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus sur les lieux pour circonscrire le sinistre.
D'importants dommages
La maison a subi d'importants dommages au niveau des combles et de la toiture, rendant les lieux momentanément inhabitables, mais aucune victime n'est à déplorer. Le couple occupant les lieux ainsi que leurs deux enfants ont été relogés au sein de leur famille le temps des travaux et des vérifications nécessaires.
