En ce moment Gone gone gone (feat Teddy Swims & Tones and I) DAVID GUETTA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Région Normandie. Les investissements en baisse en 2026 : "J'interdis tous les projets nouveaux"

Economie. La Région Normandie votera son budget 2026 lundi 15 décembre. La partie investissement est à la baisse, comme celle des recettes. Le président Hervé Morin tire la sonnette d'alarme.

Publié le 11/12/2025 à 18h05 - Par Lilian Fermin
Région Normandie. Les investissements en baisse en 2026 : "J'interdis tous les projets nouveaux"
Hervé Morin est très pessimiste quand aux finances du pays, et donc celles de sa région.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les élus de la Région Normandie se réuniront lundi 15 décembre pour voter le budget 2026. Un budget voté sans que celui de l'Etat ne soit encore défini par les parlementaires. Mais déjà, la collectivité sait qu'elle devra faire avec des recettes en baisse. Conséquence, la part allouée aux investissements baisse à nouveau. De 900M€ en 2024, elle était passée à 700M€ en 2025, et chutera à 600M€ en 2026.

Plus d'investissement en 2029 ?

"Ce budget ne finance que des projets déjà lancés, pestifère Hervé Morin, le président de Région. Les investissement décidés, on les tient, mais pour l'instant, il n'est pas question qu'on décide de financer un nouveau programme. J'interdis tous les projets nouveaux", résume l'élu.

Hervé Morin

S'il comprend le besoin de faire un effort dans une période difficile, Hervé Morin est très pessimiste quant à l'avenir. "Aujourd'hui, on inaugure des choses décidées au préalable. Nos compatriotes doivent avoir conscience que l'on assiste à l'effondrement pur et simple d'un système dans lequel nous vivons depuis plusieurs décennies", poursuit-il. Si l'effort demandé par l'Etat se poursuit à ce rythme, les services de la Région craignent ne plus pouvoir investir un seul euro à l'horizon 2029.

En 2026, ces 600M€ d'investissement sont notamment consacrés aux lycées, aux études supérieures, à la modernisation du réseau ferroviaire, et aux contrats de territoire signés avec plusieurs collectivités.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Locaux professionnels à louer Servian 34
Locaux professionnels à louer Servian 34 Servian (34290) 750€ Découvrir
Automobile
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Cocotte en fonte avec son couvercle
Cocotte en fonte avec son couvercle Maisons-Alfort (94700) 30€ Découvrir
Presse agrume manuel pour fruit
Presse agrume manuel pour fruit Enghien-les-Bains (95880) 15€ Découvrir
Théière / cafetière à piston
Théière / cafetière à piston Enghien-les-Bains (95880) 50€ Découvrir
Ecran plat de marque
Ecran plat de marque Maisons-Alfort (94700) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Région Normandie. Les investissements en baisse en 2026 : "J'interdis tous les projets nouveaux"
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple