Région Normandie. Les investissements en baisse en 2026 : "J'interdis tous les projets nouveaux"

Les élus de la Région Normandie se réuniront lundi 15 décembre pour voter le budget 2026. Un budget voté sans que celui de l'Etat ne soit encore défini par les parlementaires. Mais déjà, la collectivité sait qu'elle devra faire avec des recettes en baisse. Conséquence, la part allouée aux investissements baisse à nouveau. De 900M€ en 2024, elle était passée à 700M€ en 2025, et chutera à 600M€ en 2026.

Plus d'investissement en 2029 ?

"Ce budget ne finance que des projets déjà lancés, pestifère Hervé Morin, le président de Région. Les investissement décidés, on les tient, mais pour l'instant, il n'est pas question qu'on décide de financer un nouveau programme. J'interdis tous les projets nouveaux", résume l'élu.

S'il comprend le besoin de faire un effort dans une période difficile, Hervé Morin est très pessimiste quant à l'avenir. "Aujourd'hui, on inaugure des choses décidées au préalable. Nos compatriotes doivent avoir conscience que l'on assiste à l'effondrement pur et simple d'un système dans lequel nous vivons depuis plusieurs décennies", poursuit-il. Si l'effort demandé par l'Etat se poursuit à ce rythme, les services de la Région craignent ne plus pouvoir investir un seul euro à l'horizon 2029.

En 2026, ces 600M€ d'investissement sont notamment consacrés aux lycées, aux études supérieures, à la modernisation du réseau ferroviaire, et aux contrats de territoire signés avec plusieurs collectivités.