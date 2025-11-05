En ce moment Soleil Bleu LUIZA & BLEU SOLEIL
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Transports. Les trains normands continueront de s'arrêter dans les Yvelines

Mobilité. Le président de la Région Normandie, Hervé Morin, s'est engagé, mercredi 5 novembre, à ce que les trains normands continuent à s'arrêter dans les Yvelines, même après la fin des travaux Eole. La région voisine promet, de son côté, de soutenir le futur contournement fret des trains de marchandises, capital pour le développement du port du Havre…

Publié le 05/11/2025 à 16h58 - Par Célia Caradec
Transports. Les trains normands continueront de s'arrêter dans les Yvelines
Les trains continueront de s'arrêter dans le Mantois et le Bonniérois, promet la Normandie. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les trains normands continueront de s'arrêter dans les Yvelines : c'est la promesse faite par la Région Normandie, mercredi 5 novembre, par la voix de son président, le centriste Hervé Morin, en présence des représentants du département francilien et de la région Ile de France. Alors qu'il avait été question de ne plus s'y arrêter, au détriment notamment des voyageurs franciliens, les trains normands feront toujours escale dans la région de Mantes-La-Jolie et de Bonnières-sur-Seine, y compris après la fin des travaux du projet Eole, (l'extension du RER E), prévus pour 2027. Actuellement, les Franciliens bénéficient de quatre trains par heure, en heure de pointe.

Les trains de marchandises détournés ?

La Normandie pourra, de son côté, compter sur la région parisienne pour un projet structurant : le grand contournement fret de l'Ile de-France, qui a pour objet de faire circuler des trains de marchandises par le nord de Paris et ainsi irriguer les régions Hauts-de France et Grand Est. "Un projet directement lié au développement du port du Havre" a rappelé Hervé Morin, précisant que les nouveaux portiques géants, en cours d'installation, permettront, à terme, de doubler la capacité actuelle des terminaux dans les années futures, "avec jusqu'à six millions de conteneurs en transit contre trois millions aujourd'hui". 

Relancer le projet de la Ligne nouvelle Paris Normandie ?

Concrètement, l'Ile de France, qui doit prochainement signer un Contrat de plan État Région (CPER), s'engage à y défendre ce projet comme une "priorité nationale". 

Si la Ligne nouvelle Paris Normandie (LNPN), projet structurant censé relier Le Havre et Paris en 1h40, n'était pas au cœur des discussions du jour, les avancées évoquées précédemment devraient permettre de relancer le projet, qui avait crispé les relations entre la Normandie et l'Ile de France ces derniers mois. "Ce n'est pas une petite avancée !, a assuré Florence Portelli, première vice-présidente de la région Ile de France. Nous sommes d'accord sur le fait que ce n'est pas résolu, que le fret doit être détourné et que ce soit inscrit dans les délibérations sur le CPER, le 19 novembre prochain."

"Le dialogue est renoué"

La motion d'opposition à la LNPN votée par la région présidée par Valérie Pécresse - absente ce mercredi - avait tendu les relations entre Ile de France et Normandie, en septembre 2024. "Le dialogue est renoué", assure aujourd'hui Hervé Morin.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Bonnes affaires
Table noyer 8 places + 8 chaises +1
Table noyer 8 places + 8 chaises +1 La Ciotat (13600) 480€ Découvrir
Tronçonneuse tarmique
Tronçonneuse tarmique Blangy-sur-Bresle (76340) 200€ Découvrir
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Transports. Les trains normands continueront de s'arrêter dans les Yvelines
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple