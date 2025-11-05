Transports. Les trains normands continueront de s'arrêter dans les Yvelines

Les trains normands continueront de s'arrêter dans les Yvelines : c'est la promesse faite par la Région Normandie, mercredi 5 novembre, par la voix de son président, le centriste Hervé Morin, en présence des représentants du département francilien et de la région Ile de France. Alors qu'il avait été question de ne plus s'y arrêter, au détriment notamment des voyageurs franciliens, les trains normands feront toujours escale dans la région de Mantes-La-Jolie et de Bonnières-sur-Seine, y compris après la fin des travaux du projet Eole, (l'extension du RER E), prévus pour 2027. Actuellement, les Franciliens bénéficient de quatre trains par heure, en heure de pointe.

Les trains de marchandises détournés ?

La Normandie pourra, de son côté, compter sur la région parisienne pour un projet structurant : le grand contournement fret de l'Ile de-France, qui a pour objet de faire circuler des trains de marchandises par le nord de Paris et ainsi irriguer les régions Hauts-de France et Grand Est. "Un projet directement lié au développement du port du Havre" a rappelé Hervé Morin, précisant que les nouveaux portiques géants, en cours d'installation, permettront, à terme, de doubler la capacité actuelle des terminaux dans les années futures, "avec jusqu'à six millions de conteneurs en transit contre trois millions aujourd'hui".

Relancer le projet de la Ligne nouvelle Paris Normandie ?

Concrètement, l'Ile de France, qui doit prochainement signer un Contrat de plan État Région (CPER), s'engage à y défendre ce projet comme une "priorité nationale".

Si la Ligne nouvelle Paris Normandie (LNPN), projet structurant censé relier Le Havre et Paris en 1h40, n'était pas au cœur des discussions du jour, les avancées évoquées précédemment devraient permettre de relancer le projet, qui avait crispé les relations entre la Normandie et l'Ile de France ces derniers mois. "Ce n'est pas une petite avancée !, a assuré Florence Portelli, première vice-présidente de la région Ile de France. Nous sommes d'accord sur le fait que ce n'est pas résolu, que le fret doit être détourné et que ce soit inscrit dans les délibérations sur le CPER, le 19 novembre prochain."

"Le dialogue est renoué"

La motion d'opposition à la LNPN votée par la région présidée par Valérie Pécresse - absente ce mercredi - avait tendu les relations entre Ile de France et Normandie, en septembre 2024. "Le dialogue est renoué", assure aujourd'hui Hervé Morin.