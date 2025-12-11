Insolite. Ils ont 45 minutes pour sauver le climat : un escape game débarque dans le Cotentin

L'Agglomération du Cotentin veut lutter contre le changement climatique. Les élus communautaires ont signé en 2023, une feuille de route, le "Plan Climat Air Energie Territorial", pour protéger l'environnement. Une partie de ce plan comporte des actions auprès de la population. Dernière en date : la présentation d'un jeu pour les plus jeunes, mardi 9 décembre à Montfarville.

"Lenfant d'aujourd'hui est l'adulte de demain"

"On part du principe que l'enfant d'aujourd'hui est l'adulte de demain", commence Damien Rossignol, responsable de l'unité environnement de l'Agglomération. Il a conçu, avec le prestataire l'Equipe Ludique, un escape game intitulé "Les aventuriers du climat". Pendant 45 minutes, une douzaine d'enfants dès 10 ans enchaînent les énigmes sur le thème de l'environnement. Un livret leur détaille la marche à suivre et présente quelques explications sur des phénomènes climatiques. L'objectif des joueurs est de réduire un thermomètre géant qui illustre le réchauffement climatique de 4°C à 1,5°C.

Une douzaine de joueurs, dans deux équipes, peuvent participer à l'escape game. - Julien Rojo

Où trouver cet escape game ?

"Les plus jeunes sont les meilleurs ambassadeurs du changement climatique", continue Damien Rossignol. Une dizaine de ces jeux seront distribués aux pôles de proximité du Cotentin. Cinq vont être transmis fin décembre aux centres de Saint-Pierre-Eglise, de Montebourg, du Val-de-Saire, du Coeur-Cotentin et de la Côte des Isles. Le reste des territoires recevra les kits à partir du début d'année. Ils pourront être prêtés pour une durée limitée aux centres de loisirs ou structures d'accueil de jeunes publics du territoire.