PARIS (AFP). Conférence de Paris sur le climat: Hollande espère un accord historique

François Hollande a affirmé jeudi qu'il entendait "laisser (sa) trace" avec un "accord historique" sur le climat à l'issue de la conférence mondiale qui se réunira fin 2015 à Paris, concluant son discours d'ouverture de la troisième conférence environnementale à l'Elysée. "On me demande à partir de quand je suis devenu écologiste (), à partir de quand j'ai eu cette prise de conscience", a-t-il poursuivi, enchaînant: "à partir du moment où je suis arrivé aux responsabilités du pays". "Parce que, à un moment, il faut aussi laisser sa trace et la trace que nous allons laisser tous ensemble, c'est un accord historique sur le climat et, je l'espère, une exemplarité en matière de transition énergétique", a déclaré le chef de l'Etat. Sur le ton de la plaisanterie, François Hollande avait relevé qu'on ne lui demandait pas s'il était "optimiste ou pessimiste" sur l'issue de la Conférence de 2015 mais qu'il avait "maintenant la réponse", se disant plutôt "déterminé". "Le 10 décembre 1948, la France accueillait les Nations unies au Palais de Chaillot pour adopter la déclaration universelle des Droits de l'Homme", a-t-il rappelé. Et 70 ans plus tard, "la France va accueillir tous les pays du monde pour une nouvelle étape des droits humains" avec cette conférence sur le climat qui "après les droits de la personne" devra "poser les droits de l'humanité". "Nous avons le devoir de réussir", a-t-il encore exhorté.

