Paris (AFP). Le gouvernement s'engage à moins soutenir le charbon et à verdir l'automobile

Pastille verte et bonus pour remplacer les vieux diesel, suppression des aides à l'export pour les centrales à charbon: le gouvernement a dévoilé mercredi sa "feuille de route écologique" pour l'année 2015, plutôt bien accueillie par les ONG. Un "certificat qualité de l'air" que les véhicules propres pourront apposer derrière leur pare-brise sera lancé "avant l'été", ont annoncé lors d'un point de presse conjoint le Premier ministre Manuel Valls et la ministre de l?Écologie Ségolène Royal. "Plusieurs certificats de couleurs différentes seront créés en fonction des seuils d'émissions polluantes des véhicules", a précisé Mme Royal à propos de cette mesure qui rappelle la fameuse "pastille verte" mise en place en 1998, mais abandonnée cinq ans plus tard faute d'efficacité. Ces certificats donneront des "avantages" aux véhicules les plus propres, autorisés par exemple à circuler lors de pics de pollution ainsi que dans les zones de circulation restreintes qui pourront prochainement être mises en place par les collectivités. Ils "seront gratuits et seront délivrés via internet sur la base de la carte grise des véhicules", a indiqué Mme Royal, en précisant que le dispositif technique devait encore être finalisé. Les vieux diesel étant désormais dans le viseur du gouvernement, une enveloppe de 140 millions d'euros pour les primes à la conversion de ces véhicules sera disponible en 2015. Annoncées dès cet automne, les aides à la conversion des vieux diesel iront jusqu'à 10.000 pour l'achat d'un véhicule électrique et jusqu'à 6.500 euros pour un hybride, a confirmé mercredi le Premier ministre. Ces aides entreront en vigueur eu 1er avril. Au soutien aux véhicules électriques et hybrides a été ajoutée une prime de 500 euros pour permettre aux ménages non imposables de remplacer leurs vieux diesel par un véhicule essence neuf ou d'occasion. - 'Sortir du réflexe tout-diesel' - "Il nous faut progressivement sortir du réflexe +tout diesel+ et cette mesure (d'aide à la conversion) est un pas important dans cette direction", a estimé Manuel Valls. Ce nouveau bonus, tout comme les certificats verts, est "une bonne nouvelle", estime la Fondation Nicolas Hulot. "Il y a des points positifs. La disparition plus rapide du diesel, c'est un message positif", a commenté Denez L'hostis, le président de France Nature Environnement. Autre mesure emblématique de cette nouvelle feuille de route verte issue des travaux de la conférence environnementale fin novembre: la fin des aides à l'export pour les projets de centrales à charbon, l'énergie la plus polluante tant d'un point de vue de la pollution de l'air que des émissions de CO2. "Le président de la République l'a dit et je le répète: la France supprimera l'assurance-crédit à l'export des centrales à charbon sans stockage de CO2", a déclaré le Premier ministre Manuel Valls. Le calendrier de ce retrait doit toutefois encore être arrêté. "C'est une bonne nouvelle si elle s'applique immédiatement", a réagi le Réseau action climat, qui fédère de nombreuses ONG. Sont en jeu les assurances-crédits accordées par la France pour les projets de centrales à charbon portés par des industriels comme Alstom. Seuls les projets les moins polluants prévoyant le captage et le stockage du CO2 - très peu nombreux à l'heure actuelle - pourront continuer à bénéficier des garanties publiques françaises. Dans sa feuille de route, le gouvernement s'engage également à publier en 2015 "une étude d'impact environnemental et socio-économique de la baisse des vitesses routières maximales autorisées" et à intégrer "un mécanisme incitant les entreprises à promouvoir l'usage du vélo par les salariés" dans la prochaine loi de finances.

