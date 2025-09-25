En ce moment Viens on essaie (feat Julien Doré) VITAA
Rouen. "Mon fils comprend ce qui pollue ou non" : des ateliers pour les plus jeunes sensibilisent au dérèglement climatique

Environnement. L'association Effet de Serre Toi-Même a organisé, mercredi 24 septembre, dans le cadre des semaines européennes du développement durable, une journée autour du climat au Pavillon des Transitions à Rouen, avec des jeux pour sensibiliser les enfants mais aussi les parents.

Publié le 25/09/2025 à 17h07 - Par Margaux Fresnais
Cet atelier est organisé par l'association Effet de Serre Toi-Même pour sensibiliser les enfants mais aussi les parents sur le thème de la transition écologique au Pavillon des Transitions à Rouen. - Margaux Fresnais

Utiliser l'aspect ludique pour apporter des connaissances dès le plus jeune âge, c'est le pari que fait l'association Effet de Serre Toi-même avec ces ateliers pédagogiques, organisés au Pavillon des Transitions, mercredi 24 septembre, dans le cadre des semaines européennes du développement durable. Des jeux conçus par les bénévoles comme un Twister ou un mölkky du climat dont le but est de se représenter les divers comportements polluants, "grâce aux symboles comme l'avion, la voiture ou le vélo et aux couleurs - rouge, orange, vert - mon fils comprend ce qui pollue ou non, bien qu'il n'ait que 4 ans", sourit Steven Mitchell, un des pères venus pour sensibiliser son fils au dérèglement climatique.

De jeunes concitoyens déjà conscients et sensibilisés à l'écologie

La sensibilisation à cette thématique peut s'effectuer par des vidéos, à l'école, à la maison ou même entre les enfants. "A travers leur vie, quand ils sont dehors, qu'ils sentent la chaleur, la pluie, quand ils observent les animaux, les enfants construisent leur propre sensibilisation", confie Guillaume Grima, responsable de l'association Effet de Serre Toi-même.

Une sensibilisation transmise au sein du foyer

Certains enfants sont déjà sensibilisés à cette thématique chez eux. "On se déplace uniquement à vélo, on n'a pas de voiture. Quand on part en vacances on prend le train", précise Steven Mitchell, père d'Eliott, âgé de 4 ans.

Parfois, ce sont les enfants qui alertent leurs parents, même très jeunes : "Notre fille nous reprend quand on fait les choses de travers, explique Anaïs Dachéunal, maman d'une petite fille de 4 ans. Par exemple, tout ce qui est produits d'hygiène, si on choisit un savon dont la composition n'est pas géniale et si elle m'entend le dire, elle va dire qu'il ne faut pas acheter celui-là."

Ces ateliers ont un impact sur toutes les générations

Pour Guillaume Grima, chaque décision compte à son échelle et peut influencer les émissions de gaz à effet de serre. "Les parents sont des citoyens. Nous devons prendre des décisions concernant Rouen : que faisons-nous de nos transports ? Que fait-on de nos espaces verts ? Comme la Côte Sainte-Catherine : on y laisse ou on enlève des voitures ?" Il ajoute que d'être conscient de ce problème dès l'enfance permet à chacun d'entre nous de se forger son opinion basée sur des savoirs, "des connaissances et non des croyances".

D'autres ateliers autour de cette thématique sont prévus comme la journée de la Transition écologique, samedi 27 septembre, à Bihorel avec une animation de sensibilisation à l'éco-consommation et deux ateliers Faire soi-même au quotidien (cosmétiques) menés par Les Effervescences de Lou.

Cet atelier est organisé par l'association Effet de Serre Toi-Même pour sensibiliser les enfants mais aussi les parents sur le thème de la transition écologique au Pavillon des Transitions à Rouen. - Margaux Fresnais

