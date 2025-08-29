Près de Rouen. J'ai fabriqué mes produits cosmétiques en cinq minutes chrono

Fabriquer soi-même ses cosmétiques est une activité de plus en plus populaire, que ce soit pour des raisons économiques, écologiques ou même encore pour s'amuser. Catherine Kieffer et Isabelle Batelliye sont deux amies et fondatrices de l'association Chic Planète. Leur concept : "Utiliser au maximum des produits de la maison pour faire des produits cosmétiques en très peu de temps." Le temps d'une heure, j'ai pu, lors d'un atelier "Cuisine ta cosméto" à Sotteville-lès-Rouen, réaliser un démaquillant et un déodorant avec des produits naturels.

Huile d'amande et aloe vera

Devant moi, des petits pots de confiture, une cuillère à soupe et une feuille A4 avec les instructions. Catherine Kieffer, l'une des organisatrices, énonce la recette à voix haute : "La recette est simple, il faut une cuillère à soupe d'huile d'amande douce, une d'aloe vera, deux cuillères à soupe d'hydrolat de bleuet (action antibactérienne) et on rajoute deux gouttes de cosgard et deux de vitamine E. Ce sont des conservateurs." En cinq minutes top chrono, le démaquillant était réalisé ! Pendant que je confectionne ma mixture avec facilité, j'écoute aussi les discussions qui naissent d'un bout à l'autre de la pièce. Certaines participantes trouvent que les ingrédients sont assez simples et respectueux de l'environnement mais aussi de la peau. Les unes et les autres se donnent des astuces, dans un moment de partage. Par exemple, j'entends dire qu'on peut utiliser des graines de lin pour en faire du gel à appliquer sur les pointes.

Une fabrication peu coûteuse

Catherine Kieffer m'explique que "l'idée est aussi de réduire nos déchets en recyclant des flacons ou des pots à confiture pour les utiliser comme contenant pour nos cosmétiques". L'objectif est d'adopter un mode vie plus durable en privilégiant des ingrédients du placard et "qu'on trouve facilement dans la région". D'ailleurs, fabriquer ses propres produits cosmétiques est peu coûteux. Il est possible de trouver de "l'huile bio en parapharmacie autour de 10 euros et avec vous allez faire de la crème de jour, du démaquillant et du déodorant solide. Avec un petit flacon de 250mL, vous en avez pour un an", affirme Catherine Kieffer. Cet atelier m'a donné envie de continuer cette expérience à la maison en regardant des tutos. L'association Chic Planète organise d'autres ateliers. Le prochain est prévu le 27 septembre. Toutes les informations sont disponibles sur leur page Facebook.

Pratique. Inscription : Chicplanete76@gmail.com. Tarif : 20 euros par personne.