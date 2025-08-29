En ce moment Thriller Michael JACKSON
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Près de Rouen. J'ai fabriqué mes produits cosmétiques en cinq minutes chrono

Loisir. J'ai pu créer mes propres produits de beauté lors d'un atelier "Cuisine ta cosméto" à Sotteville-lès-Rouen.

Publié le 29/08/2025 à 12h30 - Par Margaux Fresnais
Près de Rouen. J'ai fabriqué mes produits cosmétiques en cinq minutes chrono
Lors de l'atelier "Cuisine ta cosméto", avec l'association Chic Planète, j'ai réalisé un déodorant et un démaquillant.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Fabriquer soi-même ses cosmétiques est une activité de plus en plus populaire, que ce soit pour des raisons économiques, écologiques ou même encore pour s'amuser. Catherine Kieffer et Isabelle Batelliye sont deux amies et fondatrices de l'association Chic Planète. Leur concept : "Utiliser au maximum des produits de la maison pour faire des produits cosmétiques en très peu de temps." Le temps d'une heure, j'ai pu, lors d'un atelier "Cuisine ta cosméto" à Sotteville-lès-Rouen, réaliser un démaquillant et un déodorant avec des produits naturels.

Huile d'amande et aloe vera

Devant moi, des petits pots de confiture, une cuillère à soupe et une feuille A4 avec les instructions. Catherine Kieffer, l'une des organisatrices, énonce la recette à voix haute : "La recette est simple, il faut une cuillère à soupe d'huile d'amande douce, une d'aloe vera, deux cuillères à soupe d'hydrolat de bleuet (action antibactérienne) et on rajoute deux gouttes de cosgard et deux de vitamine E. Ce sont des conservateurs." En cinq minutes top chrono, le démaquillant était réalisé ! Pendant que je confectionne ma mixture avec facilité, j'écoute aussi les discussions qui naissent d'un bout à l'autre de la pièce. Certaines participantes trouvent que les ingrédients sont assez simples et respectueux de l'environnement mais aussi de la peau. Les unes et les autres se donnent des astuces, dans un moment de partage. Par exemple, j'entends dire qu'on peut utiliser des graines de lin pour en faire du gel à appliquer sur les pointes.

Une fabrication peu coûteuse

Catherine Kieffer m'explique que "l'idée est aussi de réduire nos déchets en recyclant des flacons ou des pots à confiture pour les utiliser comme contenant pour nos cosmétiques". L'objectif est d'adopter un mode vie plus durable en privilégiant des ingrédients du placard et "qu'on trouve facilement dans la région". D'ailleurs, fabriquer ses propres produits cosmétiques est peu coûteux. Il est possible de trouver de "l'huile bio en parapharmacie autour de 10 euros et avec vous allez faire de la crème de jour, du démaquillant et du déodorant solide. Avec un petit flacon de 250mL, vous en avez pour un an", affirme Catherine Kieffer. Cet atelier m'a donné envie de continuer cette expérience à la maison en regardant des tutos. L'association Chic Planète organise d'autres ateliers. Le prochain est prévu le 27 septembre. Toutes les informations sont disponibles sur leur page Facebook.

Pratique. Inscription : Chicplanete76@gmail.com. Tarif : 20 euros par personne.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Automobile
Renault Kangoo
Renault Kangoo Noyal-sur-Vilaine (35530) 21 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Barbecue grillades rôtissoir cuisson
Barbecue grillades rôtissoir cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 35€ Découvrir
Mini pelle Kubota U17-3 alpha 370 heures
Mini pelle Kubota U17-3 alpha 370 heures Pertuis (84120) 11 580€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Près de Rouen. J'ai fabriqué mes produits cosmétiques en cinq minutes chrono
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple