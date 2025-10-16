Santé. 21 millions d'euros de dettes pour l'hôpital d'Avranches-Granville depuis 2019

"Une situation financière très dégradée", analyse la Chambre régionale des comptes de Normandie (CRCN) à propos du centre hospitalier Avranches-Granville, dans un rapport paru mardi 14 octobre. Il s'agit du troisième établissement du département de la Manche avec 754 lits.

• A lire aussi. Finances publiques. Le trésor de Flamanville étudié par la Chambre régionale des comptes

Il y a depuis 2019 un déficit cumulé de plus de 21 millions d'euros, "ce qui montre une inadéquation des moyens pour couvrir les charges de gestion courante, malgré la perception d'importantes aides financières et la compensation des pertes de recettes liées à la crise sanitaire et des surcoûts engendrés par la signature des accords du Ségur de la santé", estime la Chambre.

Les investissements continuent quand même, pour un montant de 26 millions d'euros, par l'emprunt surtout. Ils n'ont pas empêché la dégradation et la vétusté des bâtiments selon la CRCN. La dette a tout de même baissé depuis 2019, et ne présente pas de risque.