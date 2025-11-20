Avranches. 860m2 pensé pour les patients et les soignants : le nouveau bâtiment de médecine nucléaire avance bien

Les travaux avancent bien à Avranches, pour construire le bâtiment de médecine nucléaire à côté de l'hôpital. Il va recevoir le Tep scan, ce scanner plus performant, mais aussi un appareil pour réaliser des scintigraphies. La livraison est prévue pour avril prochain. Le projet est porté par l'hôpital d'Avranches et des médecins nucléaires libéraux, Nicolas Coudrais et François Allioux, qui ont essayé de faire un bâtiment le plus moderne et efficace possible pour les patients et les soignants.

"Le meilleur compromis pour que le patient se sente bien"

"Notre objectif était de trouver le meilleur compromis pour que le patient se sente bien, que le travail soit efficace et que les manipulatrices et médecins se sentent bien aussi, et qu'on fasse de la bonne médecine", explique le docteur François Allioux. Il développe : "Il y a un flux de patients, il y a aussi un flux des produits radioactifs qu'on doit injecter au patient. Il faut essayer de trouver le compromis pour que le patient et le personnel ne fassent pas trop de manœuvres et n'aillent pas à l'autre bout du bâtiment."

La radiopharmacie au centre du service

"Par exemple, la radiopharmacie, c'est un endroit central où l'on prépare tous les produits pour les patients. Si on le met à une extrémité d'un service, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on veut aller dans ce laboratoire pour préparer le produit pour le patient, il faut qu'on traverse tout le service, puis après revenir à l'endroit initial. On a préféré le mettre au centre de tout le service pour que de là, on arrive à facilement aller soit en TEP, soit en scintigraphie, soit en thérapie." Ils ont essayé de faire venir le maximum de lumière naturelle pour le confort des patients.

40 patients par jour

Le plateau mesure 860m2 en tout et est évolutif si les appareils de scan grossissent. Des usages futurs ont déjà été pensés, comme deux salles pour pouvoir réaliser des traitements nucléaires même si les médecins n'ont pas encore l'autorisation. Les médecins visent à terme 40 patients par jour (20 en Tep, 20 en scintigraphie). Il y a aussi une salle d'effort pour certains examens. La livraison des appareils est prévue en mai pour un premier patient espéré en juin.

Dans cette pièce au mur de béton de 30cm, prendra place le TEP Scan. - Thibault Lecoq

Et ici sera installé l'appareil de scintigraphie. - Thibault Lecoq