Cherbourg-en-Cotentin. Le premier TEP Scan de la Manche est en fonction à la Polyclinique du Cotentin

Le premier TEP Scan, un scanner 2.0 qui permet de faire de l'imagerie médicale plus poussée que la radiographie vient d'être mis en fonction à la polyclinique du Cotentin à Cherbourg. Il est arrivé cet été. Ce matériel sert souvent dans les cas de cancers. Deux projets de TEP Scan sont en cours d'implantation à Avranches : à l'hôpital privé de la baie et à l'hôpital public. Seul le centre-Manche n'a pour l'instant pas ce type d'appareil.

Le TEP Scan de la Polyclinique est en service depuis plusieurs jours. - Polyclinique du Cotentin

"C'est un vrai plus pour les patients du nord-Cotentin"

Cette installation est un vrai plus pour les patients qui devaient auparavant aller à Caen. Le projet est notamment porté par trois médecins de médecine nucléaire qui travaillent aussi à Caen. "C'est un vrai plus pour les patients du nord-Cotentin qui jusqu'à maintenant devaient se déplacer à Caen. En général, ce sont des patients qui ont un cancer, qui ont des traitements, des gens en général fatigués et où les allers-retours à Caen peuvent être un peu compliqués", explique le docteur en médecine nucléaire Benjamin Houdu.

Un TEP Scan, qu'est-ce que c'est ?

Un scanner classique permet de voir ce qu'il y a dans le corps humain. Il ne montre pas l'activité du métabolisme, le vivant. Un TEP SCAN allie deux techniques d'imagerie médicale : le scanner classique et la tomographie, qui permet d'obtenir des images précises du corps en trois dimensions et l'évolution de la présence d'un élément. La tomographie fonctionne avec l'injection d'un traceur (faiblement radioactif et donc visible) dans le corps. La disparition de ce traceur va indiquer la présence d'une tumeur, par exemple.