Santé. Le port du masque devient obligatoire au centre hospitalier public du Cotentin

A partir du mercredi 1er octobre, le masque redevient obligatoire au sein du centre hospitalier public du Cotentin et notamment de l'hôpital Pasteur. Cette décision a été prise "au vu de la remontée épidémique du Covid et des syndromes grippaux et hivernaux", explique la direction.

Pour les soignants comme pour les visiteurs

Elle s'applique aux soignants et aux visiteurs dans les services de soins et de consultation. Ce n'est pas obligatoire dans les Ehpad, mais fortement recommandé pour les visiteurs. La mesure sera en place jusqu'au 31 mars 2026. Il ne faut pas oublier les autres gestes barrières comme le lavage des mains.