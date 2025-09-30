En ce moment JE COURS KYO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Santé. Le port du masque devient obligatoire au centre hospitalier public du Cotentin

Santé. L'hôpital Pasteur de Cherbourg annonce, mardi 30 septembre, que le port du masque devient obligatoire, devant les remontées épidémiques de plusieurs maladies.

Publié le 30/09/2025 à 15h20 - Par Thibault Lecoq
Santé. Le port du masque devient obligatoire au centre hospitalier public du Cotentin
Le masque devient obligatoire à partir du mercredi 1er octobre au centre hospitalier du Cotentin. - Thibault Lecoq

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

A partir du mercredi 1er octobre, le masque redevient obligatoire au sein du centre hospitalier public du Cotentin et notamment de l'hôpital Pasteur. Cette décision a été prise "au vu de la remontée épidémique du Covid et des syndromes grippaux et hivernaux", explique la direction.

A lire aussi. Santé. Covid-19 en Normandie : pourquoi une nouvelle vague épidémique semble démarrer

Pour les soignants comme pour les visiteurs

Elle s'applique aux soignants et aux visiteurs dans les services de soins et de consultation. Ce n'est pas obligatoire dans les Ehpad, mais fortement recommandé pour les visiteurs. La mesure sera en place jusqu'au 31 mars 2026. Il ne faut pas oublier les autres gestes barrières comme le lavage des mains.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto Huelgoat (29690) 99 800€ Découvrir
Ford Fiesta
Ford Fiesta Bourgon (53410) 5 000€ Découvrir
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Téléviseur
Téléviseur Buchy (76750) 120€ Découvrir
Canapé
Canapé Buchy (76750) 550€ Découvrir
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Santé. Le port du masque devient obligatoire au centre hospitalier public du Cotentin
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple