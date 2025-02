Cherbourg. L'hôpital lève le plan blanc 

Face à la forte propagation des virus d'hiver pendant le mois de janvier, le Centre hospitalier de Cherbourg avait activé le plan blanc le 27 janvier. 10 jours plus tard, la situation s'est améliorée et les équipes ont annoncé la fin de ce niveau d'alerte. "Au regard de la situation actuelle et du flux de patients non programmés, le Centre hospitalier public du Cotentin a décidé de lever son plan blanc", ont déclaré les équipes du site. Cet assouplissement des mesures est entré en vigueur mercredi 5 février à 10h30.