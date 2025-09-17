En ce moment Coeur maladroit MARINE
Santé. Covid-19 en Normandie : pourquoi une nouvelle vague épidémique semble démarrer

Santé. Depuis trois semaines, Santé publique France Normandie observe une hausse des indicateurs liés à la Covid-19 dans la région. En ce mercredi 17 septembre 2025, les données pointent vers un début de nouvelle vague épidémique en Normandie, particulièrement chez les moins de 15 ans.

Publié le 17/09/2025 à 17h58 - Par Mathilde Rabaud
Une hausse progressive des cas de Covid-19 en Normandie. - Léa Quinio

Les derniers bulletins de Santé publique France Normandie indiquent une remontée des signaux de circulation du virus. SOS Médecins, passages aux urgences et analyses virologiques : tous ces indicateurs sont orientés à la hausse depuis environ trois semaines.

La virologie confirme la reprise

Les laboratoires des CHU de Caen et Rouen notent eux aussi un rebond : le nombre de prélèvements positifs au SARS-CoV-2 augmente, avec un taux de positivité en progression par rapport au printemps et à l'été 2025.

Des traces croissantes dans les eaux usées

Autre indicateur scruté par les épidémiologistes : les eaux usées. Les mesures de la plateforme SUM'EAU montrent une remontée significative des concentrations de virus depuis plusieurs semaines, un signal précoce qui vient appuyer l'hypothèse d'un début de nouvelle vague épidémique en Normandie.

Les moins de 65 ans, et surtout les enfants, davantage concernés

Cette dynamique touche surtout les moins de 65 ans, avec une accentuation chez les moins de 15 ans. Les seniors, pour le moment, semblent relativement épargnés par ce regain de circulation virale.

Un début de nouvelle vague épidémique, mais encore limitée

Les spécialistes parlent d'un début de nouvelle vague épidémique en Normandie. Toutefois, le niveau global reste bas : ni les Ehpad, ni les chiffres de mortalité ne montrent d'impact significatif à ce stade.

Les gestes simples pour protéger les plus fragiles

Même si la situation n'appelle pas à l'inquiétude, les autorités rappellent l'importance de rester vigilantsPort du masque en cas de symptômes, aération régulière, lavage des mains et vaccination à jour restent des moyens efficaces pour limiter la propagation du virus.

