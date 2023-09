Santé. Retour du Covid-19 en Normandie : quelles sont les consignes à respecter ?

Une fois les parasols repliés à la fin de l'été, le ballet des mouchoirs et des masques fait son retour. Santé publique France a relevé dès la rentrée scolaire "une vague épidémique" en ce qui concerne la Covid-19 en Normandie.

Ainsi, le taux d'incidence est en forte hausse en Normandie : il est passé de 17,2 cas à 24,4 cas pour 100 000 habitants entre la dernière semaine d'août et la première semaine de septembre, des chiffres bien éloignés de ceux rapportés lors de la crise de 2020, la population étant désormais vaccinée.

S'il est "habituel d'observer une recrudescence des infections respiratoires aiguës à cette période de l'année", indique l'Agence nationale de santé publique, la vigilance doit être de mise en particulier pour les plus de 65 ans, qui sont plus nombreux à souffrir des conséquences du virus.

Quelles sont les consignes à respecter face à une vague épidémique de Covid-19 ?

Que ce soit au travail, à la maison ou dans les transports, le respect des gestes barrières est de mise pour se protéger et limiter la propagation du virus : se laver les mains régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir et le jeter, saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades, porter un masque en cas de suspicion et aérer régulièrement les pièces.

Une nouvelle campagne de vaccination automnale sera ouverte lundi 2 octobre pour les personnes de plus de 65 ans, immunodéprimées et leurs entourages. Néanmoins, si la dose de rappel n'est plus recommandée pour la population générale, le ministère de la Santé a indiqué que "toute personne qui le souhaite peut se faire vacciner contre la grippe et le Covid", rapporte BFMTV.