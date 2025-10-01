En ce moment Feel Good Charlotte CARDIN
Covid-19 en Normandie. Les hospitalisations ont doublé et les chiffres repartent à la hausse, un niveau proche de la vague de 2024

Santé. Mercredi 1er octobre, Santé publique France alerte sur une reprise de l'épidémie de Covid-19 en Normandie. Les passages aux urgences et recours à SOS Médecins augmentent, atteignant un niveau similaire à celui observé lors de la vague de 2024. La vigilance reste de mise, en particulier pour les plus fragiles.

Publié le 01/10/2025 à 17h45 - Par Mathilde Rabaud
Covid-19 en Normandie : les chiffres repartent à la hausse, un niveau proche de la vague de 2024. - Thibault Lecoq

La circulation du SARS-CoV-2 s'intensifie depuis plusieurs semaines en Normandie. Les indicateurs suivis par Santé publique France, comme les passages aux urgences ou les consultations SOS Médecins, montrent une progression continue. Cette dynamique rappelle la vague épidémique de 2024, avec un impact qui varie selon les tranches d'âge.

Une évolution contrastée selon l'âge

La hausse des cas ne touche pas tout le monde de la même manière :

  • Chez les moins de 15 ans, l'activité reste modérée et même en baisse par rapport aux semaines précédentes.
  • Chez les 15-64 ans, la tendance est à la hausse, particulièrement en médecine de ville où les consultations liées au Covid se multiplient.
  • Chez les plus de 64 ans, on observe une légère augmentation à la fois en ville et aux urgences, un signal surveillé de près par les autorités.

Les hôpitaux normands sous surveillance

Les données hospitalières confirment cette tension croissante. Entre la semaine 37 et la semaine 38 de 2025, le nombre d'hospitalisations après un passage aux urgences pour suspicion de Covid est passé de 18 à 30, soit une augmentation de 67%. Même si la part des hospitalisations liées au virus reste faible (0,75% du total), la tendance interpelle les professionnels de santé.

Normandie : la circulation du Covid atteint un seuil inédit depuis un an selon Santé publique France.Normandie : la circulation du Covid atteint un seuil inédit depuis un an selon Santé publique France. - Léa Quinio

Santé publique France appelle à la prudence

Pour limiter l'impact de cette reprise, Santé publique France rappelle l'importance des mesures barrières : port du masque en cas de symptômes, lavage régulier des mains, aération des lieux clos. La vaccination reste également un outil clé, notamment pour les personnes âgées et le personnel soignant.

L'objectif : protéger les plus fragiles et éviter une saturation des structures de soin comme lors des précédentes vagues.

Une vigilance nécessaire à l'approche de l'hiver

Avec l'arrivée de la saison froide, période propice à la circulation des virus respiratoires, la situation pourrait encore évoluer rapidement. Les experts insistent sur la nécessité d'une vigilance collective afin d'anticiper une possible flambée épidémique.

Galerie photos
Normandie : la circulation du Covid atteint un seuil inédit depuis un an selon Santé publique France. - Léa Quinio

