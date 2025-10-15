Normandie. Vaccination contre la grippe et le Covid : êtes-vous concerné ?

"Grosso modo, on a moins d'une personne sur deux qui utilise son bon et c'est bien dommage", lance le docteur Jean-Philippe Leroy, spécialiste de la vaccination du CHU de Rouen.

Le taux de vaccination reste encore insuffisant

Mardi 14 octobre s'est ouverte l'habituelle campagne de vaccination contre la grippe. Elle concerne les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes de moins de 65 ans qui souffrent de certaines maladies chroniques comme le diabète. Sont aussi concernées les personnes souffrant d'obésité, les femmes enceintes ou les personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ou dans un établissement médico-social d'hébergement, quel que soit leur âge. En Normandie, le taux de vaccination reste encore insuffisant puisqu'il concerne "environ 57% de la population concernée pour un objectif de 75%", assure Jean-Philippe Leroy.

Réécoutez l'interview de Jean-Philippe Leroy, l'Invité du mercredi à Rouen :

La grippe peut être très grave pour les personnes sensibles

Pourtant, la grippe peut être très grave pour les personnes sensibles. Elle a été particulièrement meurtrière l'hiver dernier. "93 personnes ont été hospitalisées directement en réanimation en Normandie et 16 décès ont été à déplorer", précise le médecin. La plupart de ces patients (84%) étaient à risques. "C'est pour ça que toute personne qui a des problèmes de santé devrait se vacciner."

"Une reprise épidémique du Covid"

Pour les personnes qui sont ciblées par la vaccination, l'Assurance maladie la prend en charge à 100%. Il est également possible dans le même temps de se faire vacciner contre le Covid. "C'est conseillé car il y a une reprise épidémique du Covid qui est assez établie", précise le docteur. Quant aux effets secondaires ? "Les vaccins peuvent provoquer un peu de fièvre et de douleurs localement. Ça s'améliore avec un peu de paracétamol. C'est très bien supporté."