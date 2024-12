Avranches. Un équipement de médecine nucléaire de pointe va rejoindre l'hôpital

Un nouvel équipement de santé devrait être opérationnel à l'hôpital d'Avranches à partir de septembre 2026 : il s'agit d'un TEP Scan, un outil d'imagerie et de diagnostic de médecine nucléaire. La première pierre du bâtiment qui va l'accueillir a été posée, lundi 9 décembre. Le projet coûte 5 millions d'euros.

"Le fait que ce soit à Avranches, ça rapproche", se réjouit Catherine François, une patiente. Aujourd'hui, elle doit se rendre à Caen pour passer cet examen. Elle ajoute : "C'était une nécessité."

Un TEP SCAN comment ça marche ?

"Avec un scanner classique, on peut voir ce qu'il y a dans le corps humain. Par contre, ce qu'il manque, c'est l'activité du métabolisme, le vivant", explique le docteur François Allioux. Un TEP SCAN allie donc deux techniques d'imagerie médicale : le scanner classique et la tomographie, qui permet d'obtenir des images précises du corps en trois dimensions. La tomographie fonctionne avec l'injection d'un traceur (faiblement radioactif et donc visible) dans le corps. La disparition de ce traceur va indiquer la présence d'une tumeur, par exemple. "On va pouvoir dépister plus tôt les maladies, pouvoir suivre les traitements de manière plus efficace et puis diagnostiquer les récidives potentielles. On va pouvoir le faire plus précisément", précise le docteur. Les résultats sont ensuite transmis aux médecins traitants ou oncologues des patients pour ajuster les traitements.