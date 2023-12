Avranches. Kelly, jeune femme atteinte d'une maladie rare, est ambassadrice du Téléthon

Le Téléthon débute ce vendredi 8 décembre et se poursuit jusqu'au samedi 9, pour mettre en valeur la combativité des malades et des chercheurs, qui remportent des victoires contre des maladies jusque-là incurables et qui poursuivent leurs recherches pour tous ceux qui attendent encore un traitement pour leur maladie.

C'est le cas de Kelly, 15 ans, qui vit près d'Avranches. L'adolescente est atteinte de la maladie de Crigler-Najjar, une maladie rare du foie qui devient toxique pour le cerveau, ce qui la contraint à s'exposer chaque jour durant une dizaine d'heures à des lumières bleues.

Kelly est l'une des ambassadrices du Téléthon. Ecoutez sa mère, Katia Thomasse :

Et l'on verra Kelly ce vendredi 8 et samedi 9 décembre en soirée à la télé, lors de l'émission du Téléthon, qui a pour parrain cette année Vianney. Vos promesses de dons sont à faire au 36 37.