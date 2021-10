Saint-Lô. Grippe aviaire dans la Manche : 210 communes sont placées en "Risque élevé" 

Suite à la découverte de plusieurs cas de grippe aviaire, (influenza aviaire) ou (H5N8) dans l'avifaune sauvage et sur des volailles d'élevages commerciaux en Suisse et dans d'autres pays de l'Union Européenne (Allemagne, Hongrie, Croatie, Danemark, Pologne, Pays-Bas) le ministère de l'agriculture a décidé de relever le niveau de risque de transmission de cette maladie des oiseaux sauvages aux oiseaux domestiques et de le qualifier désormais de modéré en France et d'élever sur toutes les communes des zones à risque particulier.

"Risque élevé" pour 2010 communes dans la Manche

Dans la Manche, le niveau de risque de transmission est relevé en "risque modéré", 210 communes dans ce département le risque est considéré comme élevé.

Conséquences de cette élévation du niveau de risque

• renforcement des mesures de biosécurité (exemple : éviter les contacts entre les oiseaux domestiques et la faune sauvage)

• surveillance quotidienne par les éleveurs de l'apparition des signes cliniques de la maladie chez leurs volailles ou oiseaux

• surveillance de la mortalité des oiseaux sauvages

• interdiction du transport et de l'utilisation d'appelants pour la chasse aux gibiers d'eau

• interdiction des lâchers de pigeons

Pour les 210 communes "à risque particulier" de la Manche (risque élevé)

En plus des mesures précédentes,

• interdiction des rassemblements d'oiseaux

• confinement ou pose de filets permettant d'empêcher tout contact avec la faune sauvage, des oiseaux d'élevages et de basses-cours (même chez les particuliers)

• interdiction des lâchers de gibiers à plume

Des cas d'influenza aviaire ont-ils été détectés en France ?

Aucun cas d'influenza aviaire n'a été détecté dans les élevages français ni sur les oiseaux de la faune sauvage à ce jour, il s'agit toujours de mesures de prévention.

Cette maladie est-elle dangereuse pour l'homme ?

Aucun cas humain mettant en cause ce virus H5N8 n'a été décrit ni en France ni dans le monde, mais sa contagiosité chez les oiseaux impose des mesures strictes de prévention et de lutte afin de limiter les effets économiques.

La liste des communes concernées dans la Manche

