Finances publiques. Le trésor de Flamanville étudié par la Chambre régionale des comptes

Economie. La Chambre régionale des comptes de Normandie a publié un rapport sur les finances de la commune de Flamanville, mercredi 1er octobre. La municipalité dispose d'un fonds de roulement extrêmement important.

Publié le 07/10/2025 à 15h55, mis à jour le 07/10/2025 à 16h09 - Par Thibault Lecoq
La présence de la centrale nucléaire à Flamanville assure une manne financière à la commune. - EDF

"La situation financière de la commune se caractérise par une très grande aisance financière", analyse la Cour régionale des comptes (CRC). Flamanville est à la tête d'une petite fortune. La CRC Normandie a publié une étude des finances publiques de la commune, mercredi 1er octobre. Elle s'est penchée sur les comptes depuis 2019, après une réquisition du comptable public.

Plus de 15 ans de charges de gestion

"Fin 2023, la commune dispose d'un fonds de roulement de 57 millions d'euros, soit plus de quinze années de charges de gestion", assure la CRC Normandie, une somme qui serait même de presque 71 millions d'euros en 2024. La CRC Normandie recommande de réfléchir à l'utilisation de ces réserves financières, notamment en investissant dans la rénovation du patrimoine communal. La raison de la richesse de la commune réside dans la présence des centrales nucléaires d'EDF, Flamanville 1 et 2 et de l'EPR. La taxe foncière payée et les dotations de l'Etat assurent la manne municipale. C'est un niveau inégalé pour une commune de près de 1 700 habitants.

L'ancien maire, Patrick Fauchon, a répondu dans un courrier ajouté au dossier à cette étude. Il rappelle que 1 600 à 6 000 personnes viennent chaque jour travailler sur le territoire de la commune, et qu'elle est atypique par sa position géographie et la présence d'EDF. "La commune a toujours souhaité anticiper l'après-centrale et assurer au mieux ses arrières en constituant une réserve", assure-t-il.

