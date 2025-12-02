Flamanville. Un bus percute une voiture : quatre personnes impliquées

Quatre personnes ont eu une grosse frayeur, lundi 1er décembre, en milieu d'après-midi à Flamanville. Un bus vide de passager (seul le conducteur était à bord) a percuté un véhicule léger sur la route de Diélette, un des axes principaux qui traversent la commune.

Le conducteur de la voiture blessé légèrement

Alertés vers 15h41, onze sapeurs-pompiers de Cherbourg et des Pieux ont été mobilisés. Ils ont porté secours à un homme de 45 ans, blessé légèrement : le conducteur de la voiture. Il a été transporté au centre hospitalier de Cherbourg.