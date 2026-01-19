Football (Ligue 1). L'ex-gardien du HAC Mathieu Gorgelin rebondit au RC Lens

Il n'avait pas trouvé de club à l'intersaison, mais tout vient à point à qui sait attendre. Mathieu Gorgelin, ancien gardien du Havre Athletic Club, rebondit en effet au Racing club de Lens. L'actuel leader de Ligue 1 a confirmé, lundi 19 janvier, avoir recruté l'ancien Havrais pour compléter son équipe de gardiens.

Agé de 35 ans, l'ancien portier des Ciel & Marine a été recruté notamment pour son expérience, comme le relate Jean-Louis Leca, directeur sportif du RCL, sur les réseaux sociaux du club : "Mathieu est quelqu'un de calme sur et en dehors du terrain, il nous apportera sa sérénité, son exigence au quotidien et sa culture de la gagne." Mathieu Gorgelin sera la doublure de Robin Risser (21 ans), en remplacement de Régis Gurtner, blessé.

Il s'entraînait avec le HAC

Depuis la fin de son contrat, au terme de six saisons sportives, Mathieu Gorgelin, originaire de l'Ain et formé à Lyon, continuait à s'entraîner avec le HAC dans l'attente de trouver un club. Il s'engage avec les sang et or jusqu'en juin 2026.

Lors de la saison 2024-2025, d'abord dans l'ombre d'Arthur Desmas, il avait gagné sa place de titulaire lors de la phase retour, contribuant grandement au maintien du HAC en Ligue 1.