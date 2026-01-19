Le Havre. Superbus, Lujipeka, Charlie Winston, la nouvelle programmation du Tetris

C'est parti pour une nouvelle saison musicale au Tetris du Havre. La salle œuvre pour le développement musical et anime la vie culturelle du Havre depuis 1997.

Avec ses deux salles de 900 et 200 places, le lieu accueille une programmation plurielle et curieuse : musiques actuelles, danse, théâtre, humour, arts numériques et une programmation dédiée au jeune public.

Têtes d'affiche

Parmi les têtes d'affiche de cette année 2026, cinq noms se démarquent.

Yoa (le 7 mars), une auteure-compositrice-interprète et comédienne franco-suisse. Lors de la 40e cérémonie des Victoires de la musique en 2025, elle a remporté la Victoire de la révélation scène.

Superbus (11 mars), le groupe français de pop funk formé en 1999 par la chanteuse et compositrice Jennifer Ayache. Elle écrit et compose la quasi-intégralité des morceaux du groupe.

Lujipeka (14 mars), le rappeur originaire de Rennes. Son premier album solo "Montagnes Russes" est sorti en 2021. A cette occasion, il avait tourné l'un des clips sur la foire Saint-Michel du Havre.

Charlie Winston (10 avril), l'auteur-compositeur-interprète et guitariste britannique vit désormais sur la Côte d'Azur. Il propose sur scène un véritable show rock.

Cœur de Pirate (12 novembre), avec déjà ses plus de 15 ans de carrière. C'est un incontournable de la chanson pop francophone.

Des découvertes

C'est dans l'ADN du Tetris, de proposer une offre musicale variée, de découvertes. Parmi les coups de cœur de Boris Colin, le directeur : Kid Congo (12 mars) et Prewn (30 mai).

Avec un son de guitare fuzz inimitable, Kid Congo Powers a traversé, avec style et fracas, les plus belles années de l'histoire du punk rock et de la noise.

Il y a deux ans, l'autrice-compositrice-interprète Prewn avait marqué les ondes avec son premier album "Through The Window", dévoilant un sacré talent.