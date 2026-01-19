En ce moment Ma philosophie Amel BENT
Education. "C'est hyper-compliqué" : les lycéens manchois inquiets de leur avenir avec Parcoursup

Education. Le site Parcoursup est entré dans sa phase de vœux, lundi 19 janvier. Les élèves normands peuvent y inscrire leur choix pour poursuivre les études. Mais dans la Manche, comme ailleurs, le processus est une source de stress pour de nombreux lycéens.

Publié le 19/01/2026 à 07h00 - Par Julien Rojo
Maya veut devenir podologue. Cette terminale étudie avec son ami Ruben, en première, au lycée Jean-François Millet de Cherbourg. - Julien Rojo

C'est une étape indispensable du lycée. La phase des vœux de Parcoursup s'ouvre ce lundi 19 janvier. Les élèves ont jusqu'au jeudi 12 mars pour indiquer dix formations qu'ils souhaitent suivre après le baccalauréat, et également dix formations en apprentissage. 9 lycéens sur 10 ressentent du stress et de la confusion face à la plateforme, indique une étude réalisée fin décembre pour le service de coaching Nomad Education. Les jeunes Normands n'y font pas exception. "Parcoursup, c'est hyper-compliqué pour s'y repérer", reconnaît Chloé, du lycée Thomas Hélye à Cherbourg-en-Cotentin. Heureusement, cette terminale a déjà identifié les écoles pouvant la conduire à une carrière de magistrate. 20% des lycéens se sentent perdus face à la complexité de Parcoursup. Nolwenn est en première scientifique et technologique au lycée Alexis de Tocqueville à Cherbourg-en-Cotentin. Parcoursup n'est que dans un an pour elle, mais elle stresse déjà. "Cela fait un peu peur car c'est un ordinateur qui va gérer nos vœux. Forcément, on se pose des questions, si on va réussir à avoir toutes les filières que l'on veut", détaille cette élève.

"Je suis très relaxé"

A l'inverse, Louis est très confiant. "Je suis très relaxé. Nous avons quand même deux mois pour formuler nos vœux et nous informer", explique cet élève au lycée Jean-François Millet. Il veut s'orienter sur un BTS, peut-être en informatique, et peut compter sur l'aide de son professeur principal. Maya a la même attitude. "Je vise une école de podologie. Pour Parcoursup, il suffit de mettre une lettre de motivation", estime cette terminale du lycée Millet. Les élèves ont jusqu'au mercredi 1er avril pour compléter leur dossier. Les réponses des écoles et des universités sont attendues à partir du mardi 2 juin.

