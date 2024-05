Cherbourg. Que va devenir l'ancien collège Charcot ? Un appel à projets lancé

La Ville de Cherbourg-en-Cotentin lance un appel à projets pour le devenir de l'ancien collège Charcot. Les bâtiments, désaffectés par le Département en 2019, ont été restitués : la partie ouest appartient à la Ville, soit une surface bâtie de 1 035m² pour une surface au sol de 1 586m².

Des candidatures jusqu'au 27 septembre

Situé face à la basilique de La Trinité, l'ancien collège, repéré à l'inventaire général du patrimoine culturel de la Région Normandie, se compose de deux bâtiments principaux : le premier bâti en 1873 à la place de l'ancien Hôtel-Dieu, d'intérêt patrimonial et architectural, et le second, construit en 1989. Les porteurs de projets peuvent déposer leur candidature jusqu'au 27 septembre 2024. "Le calendrier prévisionnel prévoit une procédure jusqu'en janvier 2025", précise Ralph Lejamtel, adjoint au maire en charge du logement. "Un jury se réunira avant une délibération en conseil municipal en février ou mars 2025."