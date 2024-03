Cherbourg. Objectif 3 000 étudiants d'ici 2030 : une enquête lancée pour construire le campus de demain

Votre avis compte ! Une enquête a été lancée depuis lundi 11 mars par la communauté d'agglomération du Cotentin auprès des étudiants et futurs étudiants afin de construire le campus de demain à Cherbourg d'ici 2030.

Un questionnaire d'environ 15 minutes

Ce questionnaire, d'une durée d'environ 15 minutes et disponible en ligne jusqu'au samedi 20 avril, doit permettre de concevoir un programme d'équipements et de services destinés à faire du Cotentin une des destinations étudiantes les plus attractives de l'Ouest. Dans le cadre de son plan "Campus 2030", des actions ont d'ores et déjà été engagées pour le site universitaire, qui doit consolider sa place de 4e campus normand. L'objectif est de dépasser les 3 000 étudiants d'ici six ans. Aujourd'hui, le chiffre tourne autour de 2 500.

D'importants chantiers déjà engagés

Dans ces travaux, il est prévu l'implantation d'une nouvelle école d'ingénieurs (ECAM), la construction d'un nouvel Institut de formation des soins infirmiers (IFSI) de Cherbourg, la mise en place des bourses méritantes "Ambition Cotentin", la rénovation d'Intechmer à Tourlaville, ou encore la construction de futurs logements étudiants.

Nicole Belliot-Delacour est vice-présidente chargée de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation :

Nicole Belliot-Delacour Impossible de lire le son.

Quelles sont les questions posées ?

L'enquête, anonyme, est disponible dans toutes les écoles de l'enseignement supérieur ainsi que dans les lycées. Un atelier sera organisé après cette enquête avec un groupe d'une vingtaine d'étudiants de tous les établissements supérieurs de Cherbourg.

Parmi les questions posées :

• Qu'est-ce qu'être étudiant dans le Cotentin ?

• Quels sont les points forts, et faibles, de notre territoire ?

• Quelles sont les principales pistes d'amélioration ?

• Quels sont les besoins et attentes d'un étudiant ?

• Quel serait le campus du Cotentin de demain de vos rêves ?

• Pour qui ? Pourquoi ? Avec qui ? Comment ?