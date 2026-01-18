En ce moment Bijou Jeanne GABRIELLE
Sport. Pape Gueye, formé au HAC, est le héros de la CAN 2025. Le milieu de terrain de Villarreal a inscrit le but de la victoire pour le Sénégal, dimanche 18 janvier en finale contre le Sénégal. Edouard Mendy, né à Montivilliers et passé par Le Havre avant de signer ailleurs, a également signé un match incroyable, avec un penalty arrêté dans le temps additionnel.

Publié le 18/01/2026 à 23h31, mis à jour le 18/01/2026 à 23h43 - Par Lucien Devôge
Pape Gueye, milieu de terrain formé au Havre AC, a signé le but de la victoire pour le Sénégal face au Maroc en finale de la CAN 2025, disputée dimanche 18 janvier à Rabat. - Fédération sénégalaise de football

On attendait Sadio Mané, Nicolas Jackson ou Iliman Ndiaye. Et c'est finalement Pape Gueye qui a frappé. Dimanche 18 janvier, en finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025, le milieu formé au Havre a inscrit le but de la victoire pour le Sénégal face au Maroc (1-0). D'une frappe soudaine dans la lucarne, le Lion de la Teranga, aujourd'hui à Villarreal, a permis à sa sélection de décrocher une deuxième CAN.

Arrivé à 13 ans au Havre

Triple buteur lors de la compétition, Pape Gueye fait par la même occasion briller la formation havraise. Le joueur de 26 ans, né en région parisienne, est arrivé à 13 ans dans la cité Océane. Formé pendant cinq ans chez les Ciel et Marine, il a découvert le monde pro sous ces mêmes couleurs, en disputant une quarantaine de matchs avec le club normand. De quoi faire exploser son talent aux yeux du monde entier : suivront ensuite l'OM, Séville et désormais Villarreal.

Après cette victoire à la CAN, Pape Gueye devrait recevoir de nouvelles sollicitations et poursuivre son ascension… avant une nouvelle performance majeure au Mondial 2026 ?

Edouard Mendy, rempart infranchissable 

C'est aussi l'un des grands protagonistes de cette soirée. Edouard Mendy, né à Montivilliers et passé par le HAC et surtout Caucriauville, a été impeccable de bout en bout. Mais c'est en toute fin de match qu'il a sauvé les siens, en arrêtant dans le temps additionnel le penalty de Brahim Diaz, alors que la CAN était toute proche de basculer dans le camp marocain. 

En prolongations, le gardien passé par l'AS Cherbourg a réalisé un nouveau sans-faute.

Football. Pape Gueye, formé au Havre, et Édouard Mendy, héros de la CAN 2025 avec le Sénégal !
