N'oubliez pas les paroles. Eliminé après un "dérapage" le maestro normand Stéphane avait un projet très… normand avec ses gains

Révélé au grand public le 7 janvier 2026, Stéphane s'est rapidement imposé comme l'un des Maestros marquants de N'oubliez pas les paroles. Le candidat normand avait alors éliminé Jade, qui comptabilisait 14 victoires et près de 97 000 euros de gains.

En seulement quelques émissions, Stéphane a enchaîné les bonnes performances, affichant une régularité saluée par Nagui et les téléspectateurs de France 2.

Un métier au cœur du monde agricole normand

Lors de son passage dans l'émission, Stéphane s'était aussi distingué par son métier peu commun à la télévision. Nutritionniste pour ruminants, il accompagne les éleveurs dans l'alimentation de leurs animaux.

Un lien évident avec le monde rural et l'élevage, profondément ancré en Normandie, que le Maestro n'a jamais caché tout au long de son aventure.

Des gains pour un projet très normand : vivre entouré d'animaux

Avant son élimination, Stéphane avait intrigué Nagui en évoquant ce qu'il comptait faire de ses gains. Déjà propriétaire de plusieurs animaux, il expliquait vouloir aller plus loin.

Son idée ? Accueillir des animaux de race normande, symboles du patrimoine régional. Parmi ses envies : un cheval normand, un coq normand, et d'autres animaux emblématiques de la région. Un projet personnel, loin du clinquant, mais fidèle à ses valeurs !

Un “dérapage” fatal face à Charlotte, la nouvelle championne

De retour sur le plateau ce mardi 13 janvier 2026, Stéphane a remporté une première manche avant de s'incliner lors de la seconde face à Charlotte. Une erreur dans les paroles lui a coûté cher. Avec 73 points contre 87, le Normand n'a pas réussi à dépasser son adversaire. "Le score de Stéphane n'est pas suffisant", a commenté Nagui, officialisant son élimination.

76 000 euros, 11 victoires et une aventure saluée par Nagui

Interrogé sur son ressenti, qualifié par Nagui de "dérapage", Stéphane a relativisé : un tirage moins favorable, une petite erreur, et la mécanique du jeu a fait le reste.

Nagui a tenu à saluer son parcours, marqué par 11 victoires et 76 000 euros de gains, avant de lui souhaiter un bon retour à la maison. Une aventure télévisée qui se termine, mais des projets bien ancrés en Normandie qui, eux, ne font que commencer.