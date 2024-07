Culture. Pourquoi appelle-t-on les vaches de race normande "Marguerite" ?

L'origine de cette appellation remonte à un film classique de 1959, La vache et le prisonnier. Ce film, qui s'inscrit dans la lignée des films de guerre de l'époque, raconte l'histoire de Charles Bailly (interprété par Fernandel), un prisonnier de guerre français en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. En 1943, Charles décide de s'évader de la ferme où il est employé. Sa ruse, à la fois simple et audacieuse, consiste à traverser le pays avec la vache Marguerite, tenue au licol, et un seau de lait dans l'autre main.

Presque arrivé à destination, Charles doit se séparer de Marguerite. Avant de la quitter, il lui promet de ne plus jamais "manger de veau". Charles se cache sous un train pour franchir la frontière germano-française.

Sans dévoiler la fin, car ce film mérite d'être vu, le lien fort entre Charles et sa vache a touché le public, et Marguerite est rapidement devenue un symbole pour les vaches normandes. Depuis, le nom "Marguerite" est entré dans le vocabulaire commun, devenant l'appellation générique pour ces vaches, tandis que son origine cinématographique s'est peu à peu estompée.