Normandie. Oreillette, notre vache égérie du Salon de l'agriculture, a désormais sa chanson : découvrez le clip !

Agriculture. Originaire de l'Orne et plus précisément de Briouze, Oreillette, la belle vache normande, a été choisie pour être la tête d'affiche du Salon de l'agriculture 2024. Cette dernière a tellement fait l'unanimité, qu'elle a désormais une chanson et un clip à son honneur.