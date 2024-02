Briouze. Découvrez Oreillette, égérie du Salon de l'agriculture

Près de 100 vaches normandes se reposent et mangent dans la stabulation de la ferme du Guibet, à Briouze. Au milieu du troupeau de François et Lucie Foucault, se trouve une petite star : Oreillette. Cette dernière sera l'égérie du prochain Salon de l'agriculture, du samedi 24 février au dimanche 3 mars, à Paris.

"Une vraie princesse"

Ce qu'elle a de particulier ? "Déjà sa robe, elle représente bien la race par ses trois couleurs et ses lunettes, typiques de la race normande, présente Lucie Foucault, la fille de l'exploitant agricole. A la ferme, c'est aujourd'hui la meilleure vache qu'on a au troupeau, la plus belle et c'est aussi une bonne productrice. Elle a derrière elle une bonne souche !" En effet, son arrière-grand-mère Ramette est morte à 20 ans, un grand âge pour une vache. Elle a été élue meilleure fromagère à un concours du SPACE, salon international de l'élevage, et elle fait aujourd'hui partie des cinq meilleures vaches qui ont produit le plus de lait en race normande.

Lucie et François Foucault vont participer pour la cinquième fois au salon en tant qu'éleveurs. "C'est une fierté pour l'élevage de montrer notre exploitation et notre travail", sourit la jeune femme de 24 ans. Oreillette arrivera une journée avant l'ouverture du salon. "Elle aura sa petite douche, sa stabulation, on lui donnera à manger, et on fera la traite le soir. Elle sera baladée pour s'aérer pendant la journée, pour qu'elle ne reste pas à rien faire, explique Lucie. Au début, elle était calme mais maintenant, elle devient une vraie princesse à force d'être tout le temps caressée, manipulée, lavée." En plus d'être égérie, Oreillette va être présentée le dimanche 25 février après-midi au concours général agricole.

Comment devient-on égérie ?

"Déjà au salon, une année c'est la race laitière, l'autre année la race allaitante. Cette année, c'est la laitière. La Normande a postulé et a été retenue. Et après, le choix se fait avec l'organisme de sélection de la race normande. Ils avaient des critères bien précis. Il faut parler de la race et de ce qu'elle peut offrir. Ils cherchaient une exploitation qui produit du lait AOP avec les quatre fromages, si possible du bœuf et aussi une ferme avec une transmission parce que c'est important que des jeunes reprennent les exploitations. Donc nous, on cochait ces cases-là. Et puis, il faut l'exploitation, mais il faut aussi la vache. Ils avaient repéré Oreillette au concours national au Haras du Pin, où elle s'était classée première de sa section."

Pratique. Inscription au salon sur salon-agriculture.com.