Salon de l'agriculture. Huîtres de Normandie : les ostréiculteurs remportent 13 médailles dont six en or

Les huîtres de Normandie sont bien sûr mises à l'honneur tout au long du Salon international de l'agriculture à Paris. Cette année 2024 est particulière puisque c'est la première fois que les ostréiculteurs arrivent sur ce Salon avec leur précieux sésame, c'est-à-dire cette fameuse IGP (Indication géographique protégée) "Huitres de Normandie", enregistrée le 23 octobre dernier par la Commission européenne. Une fierté pour Thierry Hélie, ostréiculteur à Saint-Vaast-la-Hougue et président du comité régional de la conchyliculture présent plusieurs jours sur ce salon.

Quelques semaines après des restrictions sanitaires

Cet événement international tombe aussi quelques semaines après les épisodes marquants de contaminations des huîtres lors des fêtes de fin d'année en Normandie. Des épisodes qui sont désormais derrière pour les ostréiculteurs.

De nombreuses médailles pour la Normandie

Au niveau du Concours général agricole, les huîtres de Normandie raflent 13 médailles dont six en or. Pour celles arrivées au sommet, on trouve la Calvadosienne à Asnelles et Fanny Barthélémy à Meuvaines dans le Calvados, SCEC Jansens à Saint-Vaast-la Hougue, La Tourville à Lestre, La Perle des Marais à Gouville-sur-Mer et Duboscq à Agon-Coutainville pour la Manche.

